Zakonnica ma 116 lat i właśnie przeszła koronawirusa. Bezobjawowo

Lucile Randon, która przyjęła imię Andree, 16 stycznia uzyskała pozytywny wynik testu na koronawirusa i została poddana kilkutygodniowej izolacji w domu spokojnej starości w Tulonie w południowej Francji.

Dom spokojnej starości św. Katarzyny Laboure, gdzie obecnie mieszka siostra, poinformował media, że czuje się ona dobrze. „Uważamy ją za wyleczoną. Jest bardzo spokojna i nie może się doczekać, aby w czwartek świętować swoje 117. urodziny” – stwierdził jego rzecznik, David Tavella. Poinformował, że urodziny siostry będą obchodzone w mniejszym gronie niż zwykle z powodu pandemii.

Nie bała się koronawirusa

"Nie bałam się koronawirusa, ponieważ nie bałam się śmierci... Cieszę się, że jestem z wami, ale chciałabym być gdzie indziej - dołączyć do mojego starszego brata, dziadka i babci" - powiedziała stacji BFM TV siostra Andree.

Siostra Andree urodziła się 11 lutego 1904 r., do zakonu wstąpiła w roku 1944. Jest niewidoma.

