- Moskwa jest gotowa do zerwania relacji z Unią Europejską w przypadku (nałożenia) sankcji, które będą zagrażały jej gospodarce - oznajmił szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Zapewnił, że jego kraj "nie chce izolować się od życia międzynarodowego", ale "trzeba być na to gotowym". Wypowiedź Ławrowa spotkała się z odpowiedzią Komisji Europejskiej.

O groźbie zerwania kontaktów na linii UE - Rosja Ławrow mówił w wywiadzie telewizyjnym. Na pytanie, czy Rosja zmierza do zerwania z UE, minister odparł: - Zakładamy, że jesteśmy gotowi.

Uściślił, że może się tak stać, gdy "jeszcze raz zobaczą, jak odczuli już niejednokrotnie, że w jakichś sferach nakładane są sankcje, tworzące zagrożenia dla naszej gospodarki, w tym w najbardziej dotkliwych sferach".

- Nie chcemy się izolować się od życia międzynarodowego, ale trzeba być na to gotowym. Chcesz pokoju - szykuj się do wojny - powiedział Ławrow.

"Unia Europejska jest niewiarygodnym partnerem"

Wywiad opublikowano tydzień po wizycie w Moskwie szefa dyplomacji UE Josepa Borrella. Ławrow po rozmowach z Borrellem nazwał UE "niewiarygodnym partnerem". Władze Rosji poinformowały też wtedy o wydaleniu trojga dyplomatów z Polski, Niemiec i Szwecji.

Szef MSZ omówił w piątkowym wywiadzie swoją rozmowę z Borrellem na temat aresztowanego w Rosji opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Jak stwierdził Ławrow, według UE Rosja narusza w przypadku Nawalnego prawa człowieka.

- Uprzedziłem szefa unijnej dyplomacji, że jeśli będzie na konferencji prasowej przedstawiać ten temat pod takim kątem, to podam przykład w odpowiedzi i powiem o Katalończykach skazanych na 12 lat i więcej za to, że brali udział w organizacji referendum o niepodległości Katalonii - oznajmił minister.

W wywiadzie przekonywał też, że w Moskwie Borrell "powinien był przekazać" stanowisko uzgodnione wcześniej wewnątrz UE, "wykonywał wolę krajów członkowskich" i w związku z tym szef unijnej dyplomacji "nie ma pola manewru" podczas rozmów.

Demonstracje w obronie Nawalnego. "To afront wobec państwa"

Według Ławrowa "poszczególne kraje członkowskie UE" zapewniały Rosję, że "są przeciwko sankcjom", bowiem "zdają sobie sprawę, że to do niczego nie doprowadzi".

Odnosząc się do wydalenia dyplomatów trzech państw UE, Siergiej Ławrow zapewnił, że decyzja nie była związana z wizytą Borrella i że zapadła "jak tylko ludzie ci zostali zidentyfikowani podczas udziału w akcjach niezgodnych z prawem".

Według niego, demonstracje zwolenników Nawalnego "nie odbywały się po prostu bez zezwolenia", a ich organizatorzy "nie zamierzali o nie prosić".

- To nie jest już po prostu naruszenie prawa, a afront wobec państwa - ocenił.

Oświadczył następnie: - Jeśli sądzicie, że w tej sytuacji wychodzicie na ulicę, wykonując wasz obowiązek, to nie jesteście dyplomatami, a prowokatorami.

Komisja Europejska: relacje z Rosją osiągnęły najniższy punkt

Wystąpienie Ławrowa spotkało się z odpowiedzią Komisji Europejskiej. - Niezależnie od tego, czy Ławrow powiedział to czy tamto, niezależnie od tego, jak Kreml próbował z tego się wycofywać, to co jest ważne dla UE to fakt, że stan relacji między UE a Rosją nie jest dobry. Właściwie osiągnął najniższy punkt - powiedział jej rzecznik ds. międzynarodowych Peter Stano.

Zapewnił, że wspólnota europejska "układa stosunki z innymi krajami w oparciu o wartości, nasze interesy, szacunek dla prawa międzynarodowego i zobowiązań, które na siebie przyjęliśmy".

- Za każdym razem kiedy druga strona jest gotowa do takiej współpracy i dialogu. Rosja dała jasno do zrozumienia, że nie jest gotowa, żeby iść w tym kierunku. Przez różne sygnały, a nie tylko przez jeden wywiad - podsumował rzecznik.

wka/ PAP, polsatnews.pl