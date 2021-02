Czarzasty: podatek od reklam jest nieuczciwy

Włodzimierz Czarzasty na początku programu stwierdził, że "nie czuję się wspierany przez żadne media". - Źle bym się z tym czuł. Propaganda pod tytułem "politycy bronią mediów niezależnych, bo są tam chwaleni", to jest prymitywne - powiedział.

Według niego "podatek od reklam, który chce narzucić PiS, jest nieuczciwy". Czarzasty stwierdził natomiast, że Lewica popiera opodatkowanie międzynarodowych koncernów medialnych działających w Polsce.

"To jest bardzo poważna sprawa"

- My, jako Lewica, zawsze uważaliśmy, że koncerny międzynarodowe, takie jak Google, powinny płacić podatki w Polsce - stwierdził. - Takie sprawy powinno się załatwiać przez UE, ale pozycja Polski w UE nie jest za silna - dodał.

- Jestem ciekawy walki z wielkimi koncernami amerykańskimi, które mają miliardowe dochody - przekazał.

- Natomiast jeśli chodzi o media prywatne, to jest bardzo poważna sprawa. To już nawet nie chodzi o pieniądze, chodzi o to, żeby jedynymi mediami w Polsce były media publiczne, a wszystkie pozostałe media żeby ograniczyć - powiedział. Według niego wiele lokalnych mediów może tego nie przetrwać.

- PiS robi to specjalnie, po to, żeby dać prywatnym mediom łupnia, żebyście ich całowali po rękach, pokazywali bez przerwy i chwalili - stwierdził.

Czarzasty zaproponował także, aby w ramach protestu, nie zapraszać polityków PiS do programów. - Może teraz przez tydzień pokazać PiS-owi, jak może wyglądać Polska bez "pisowców" w telewizji. Zobaczymy, jak się będą czuli - zaproponował.

Wspólny głos opozycji

Polityk Lewicy odniósł się również do czwartkowego orędzia marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który porównał całą sytuację do 13 grudnia, wprowadzenia stanu wojennego i braku Teleranka. - Każdy bierze odpowiedzialność za swoje słowa - stwierdził.

Przypomniał, że trzy opozycyjne kluby: KO, Lewicy oraz KP-PSL złożyły w środę jednobrzmiące projekty uchwał Sejmu, w których rząd wzywany jest do "wycofania się z projektu ustawy o składce od wpływów reklamowych i odpartyjnienia mediów publicznych". Szefowie klubów we wspólnym oświadczeniu wyrazili solidarność z mediami.

- To jest dla mnie wykładania - przekazał.

Pytany przez prowadzącego program Grzegorza Kępkę, czy protest mediów coś zmieni, powiedział, że jest to sytuacja, która "wymaga konsekwencji".

- Będzie ciąg dalszy. PiS nie jest taką strukturą, która jak dostaje jeden sygnał to się cofa. Oni już w tej chwili zaczynają meandrować. Trzeba działać dalej - powiedział.

"Jestem zwolennikiem dobrze funkcjonujących mediów publicznych"

Wicemarszałek Sejmu zaznaczył również, że nie jest za likwidacją TVP Info, czego domagają się posłowie KO. - To jest projekt populistyczny - stwierdził.

- Jeśli szpital źle działa, to naprawiamy ten szpital, czy likwidujemy? Jeżeli szkoła źle działa, to zwalniamy dyrektora, czy likwidujemy placówkę? - zapytał.

- Jestem zwolennikiem dobrze funkcjonujących mediów publicznych - przekazał. Jako przykład podał BBC. - Uważam, że media publiczne, jeśli dobrze funkcjonują, to jest dostęp do kultury, informacji, edukacji - dodał.

Na koniec polityk Lewicy odniósł się do zapewnień polityków Porozumienia, którzy zapowiedzieli, że będą przeciwni wprowadzeniu nowego podatku. - Wszystko co sprawi, że nie będzie większości w Sejmie, ułatwi sprawę. Jeżeli pan Gowin pójdzie w tej sprawie po rozum do głowy, to brawo - powiedział.

Podatek od reklam

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić m.in. do NFZ.

W środę znaczna część mediów prywatnych protestowała we wspólnej akcji "Media bez wyboru". Od rana telewizje Polsat News i TVN24 zamiast programu nadawały specjalny komunikat. Na portalach, m.in. polsatnews.pl, Interia, Onet czy TVN24 czytelnicy nie przeczytali żadnego artykułu. Do akcji przyłączyły się również niektóre dzienniki i stacje radiowe. Dotychczasowe odcinki programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

