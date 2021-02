On w Anglii, ona wróciła do Polski. Walczą o syna

35-letnia pani Aneta ze Śląska twierdzi, że rok temu została pobita przez swojego męża Pawła S. Nocą uciekła z synem ze wspólnego domu. Sprawą zajęła się policja. Wszystko działo się w Wielkiej Brytanii, w której para mieszkała kilkanaście lat. Kiedy kobieta wróciła do Polski, jej mąż zaczął walkę o syna. A sąd w Warszawie nakazał chłopcu powrót na Wyspy. Reportaż "Interwencji".

- Mąż zarzucał mi zdrady, wydaje mi się, że przyczyniło się do tego miejsce, w którym pracował. Nerwy, stres… On pracował po 14 godzin dziennie. To była sobota. Mąż zaczął mnie bić, wyzywać, kopać po głowie, plecach – opowiada "Interwencji" pani Aneta.

Gdy dziennikarze pytają jej syna, co pamięta z Anglii, odpowiada: rodzice czasami na siebie krzyczeli. I jeszcze, że czasami tata mamę bił, bo słyszałem.

Mężczyzna latem złożył w sądzie wniosek o wydanie syna. Twierdził, że został on porwany przez żonę, a jego dom jest w Wielkiej Brytanii. Paweł S. zwrócił się do sądu w trybie Konwencji Haskiej, która reguluje takie spory między rodzicami. Sąd wniosek odrzucił.

- Można powiedzieć, że sąd uznał, że z uwagi na dobro dziecka lepiej będzie, jeżeli pozostanie ono w Polsce – tłumaczy Zygmunt Drożdżejko z Sądu Okręgowego w Krakowie.

- W Wielkiej Brytanii byłam później potem jeszcze siedem miesięcy. Wynajęłam mieszkanie, ale nie stać mnie było na utrzymanie siebie i dziecka. Kacper nic nie dostawał od ojca – twierdzi pani Aneta.

Nie zna języka, nie ma pracy

Paweł S. odwołał się od wyroku krakowskiego sądu. 14 stycznia Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił jego wniosek. Nakazał oddanie dziecka za granicę. Sugeruje też powrót pani Anety do Wielkiej Brytanii. Kobieta nie zna języka, nie ma kwalifikacji. Jej powrót w warunkach Brexitu byłby trudny.

"Interwencja" poprosiła sąd o komentarz do wyroku.

"Sąd Apelacyjny w Warszawie informuje, iż brak jest możliwości udzielenia wypowiedzi w sprawie (...). Sąd nie posiada bowiem aktualnie rzecznika prasowego ds. cywilnych" – przekazało biuro prasowe sądu.

Sprawa jest skomplikowana tym bardziej, że pani Aneta wróciła do Polski z nowym partnerem. Też Polakiem, poznanym w Wielkiej Brytanii.

Pan Łukasz remontuje teraz niewielki dom koło Żywca. Para chce w Polsce stworzyć dla Kacpra nową rodzinę. Pani Aneta uważa, że mężowi zależy bardziej na domu w Wielkiej Brytanii, niż na własnym synu.

- W Wielkiej Brytanii nie mam gdzie zamieszkać, nie mam pracy, nie znam języka. Sama nie dałabym tam rady – uważa pani Aneta.

