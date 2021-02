Którzy sportowcy poparli protest mediów?

Na początku lutego do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, którego konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek ma trafić m.in. do NFZ, a także na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków; utworzony ma zostać także Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Znaczna część prywatnych mediów w środę protestowała we wspólnej akcji "Media bez wyboru", będącej odpowiedzią na zapowiedź przygotowania przez rząd tego projektu.

Protest poparło wiele znanych osobistości, m.in. aktorzy, muzycy, pisarze czy influencerzy. Głos w sprawie zabrali także przedstawiciele świata sportu.

Jedną z nich była Anna Lewandowska. Żona piłkarza Bayernu Monachium opublikowała na swoim Instagram stories czarną planszę z hasłem "Media bez wyboru". W jej ślad poszedł m.in. bokser Artur Szpilka.

"Czy tak ma wyglądać przyszłość mediów?"

Marcin Gortat puścił w obieg tweet holenderskiego członka Parlamentu Europejskiego, który wyjaśnił we wpisie, że jest to dzień, w którym razem z polskimi dziennikarzami opowiada się za wolnością mediów.

Wsparcie dla akcji okazał też Łukasz "Juras" Jurkowski. Zawodnik MMA opublikował post, wyłączając jednak opcję jego komentowania.

Sprawę skomentował także Radosław Majdan. "Czy tak ma wyglądać przyszłość mediów w Polsce?" - napisał były bramkarz reprezentacji Polski na Instagramie.

