Iga Świątek w kolejnej rundzie Australian Open

Pierwsze gemy tego spotkania sugerowały, że w ekspresowym tempie upora się ze starszą o cztery lata rywalką. Podopieczna trenera Piotra Sierzputowskiego grała szybko i pewnie, a w efekcie rozpoczęła od prowadzenia 3:0.

Potem jednak coś się zacięło w grze faworytki. Zaczęła się często mylić - trzy błędy w czwartym gemie znacząco pomogły Francuzce w zanotowaniu przełamania. Zawodniczka z Raszyna nieco przygasła, a jej przeciwniczka się stopniowo rozkręcała. W sztabie szkoleniowym Świątek zrobiło się nieco nerwowo, gdy urodzona w Belgii rywalka wyszła na prowadzenie 4:3. Wówczas jednak Polka przebudziła się i wygrała tę odsłonę. Nie przyszło jej to jednak bez trudu - w dziewiątym gemie wykorzystała dopiero czwartego "break pointa".

27 niewymuszonych błędów

W drugiej partii wyżej notowana z tenisistek przeważała, ale Ferro nie składała broni. Przegrywając 0:2 wyszła z opresji, gdy przy własnym podaniu miała 0:40. Zagroziła nieco Polce jeszcze w końcówce - w szóstym gemie miała okazję na przełamanie, ale nie udało jej się dopiąć swego. Do "breaka" doszło zaś w trzech ostatnich gemach tego meczu.

W trwającym prawie półtorej godziny spotkaniu każda z tenisistek miała po 27 niewymuszonych błędów. Świątek miała zaś dużą przewagę w uderzeniach wygrywających - 20-7.

Po spotkaniu Polka podziękowała zgromadzonym na trybunach kibicom, wśród których było sporo jej rodaków.

- Bez was nie dałabym rady - zaznaczyła w pomeczowym wywiadzie.

Turniej bez kibiców

W najbliższym czasie będzie musiała się obyć bez ich wsparcia. Od soboty obowiązuje w stanie Wiktoria pięciodniowy lockdown w związku z pojawieniem się nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Ferro nigdy wcześniej nie dotarła do trzeciej rundy imprezy w Melbourne. Świątek powtórzyła zaś swoje najlepsze osiągnięcie w tym turnieju.

Zawodniczka z Raszyna wygrała tym samym 10. mecz z rzędu w Wielkim Szlemie. Serię tę zaczęła od ubiegłorocznego French Open, w którym sięgnęła po tytuł. We wszystkich tych spotkaniach nie straciła seta.

Make that 🔟 Grand Slams wins in a row ✌️



The #RG20 champion is into the #AusOpen fourth round for the second straight year.



Up next: Simona Halep👀#AO2021 pic.twitter.com/yprDKFFGj5