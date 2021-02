Kody źródłowe Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3 wystawione na aukcji. Hakerzy żądają milionów

O ataku CD Projekt poinformowało w ostatni wtorek. W wiadomości zostawionej na serwerach przedstawiciel hakerów przekazał, że grupa przejęła "kody źródłowe Cyberpunka 2077, Wiedźmina 3, Gwinta i specjalnej, jeszcze nie wypuszczonej wersji Wiedźmina 3". "Do tego mamy wszystkie wasze dokumenty, dotyczące relacji inwestorskich, HR, administracyjnych czy księgowych. Wasze serwery zostały przez nas zakodowane, choć pewnie odzyskacie wszystko z backupów" - przekazano.

Polska firma zapewniła, że w wyniku ataku prywatne dane graczy i użytkowników nie zostały przejęte. O całej sytuacji zostały powiadomione odpowiednie służby oraz prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Hakerzy zażądali kontaktu w ciągu 48 godzin. Grozili, że w innym wypadku opublikują kody źródłowe w sieci. W odpowiedzi CD Projekt zapewnił, że nie zapłaci szantażystom i nie będzie z nimi negocjować. Do tej pory służbom nie udało się zidentyfikować sprawców.

W środę w sieci pojawiła się pierwsza część skradzionych danych - wśród nich kod źródłowy Gwinta: Wiedźmińskiej Gry Karcianej. Kilkanaście godzin później na rosyjskim forum EXPLOIT pojawiło się ogłoszenie o aukcji.

Ze zrzutów ekranu, do których dotarło konto vx-underground, wynika, że pakiet oferowany przez hakerów zawiera kody źródłowe Cyberpunka 2077, Wojny Krwi: Wiedźmińskich Opowieści, Wiedźmina 3 oraz specjalnej wersji Wiedźmina 3 wykorzystującej technologię raytracingu. Oprócz tego, kupiec wejdzie w posiadanie wewnętrznych dokumentów firmy.

Update: a mistake was made. They stated starting bid $1kk. This was assumed as a typo for $1,000. They meant $1,000,000. They are also selling immediately for $7,000,000.



Attached images supplied by @DrFurfagMD pic.twitter.com/JnOcwnGqZk