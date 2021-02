Atak hakerów na CD Projekt. "Mamy kody źródłowe Cyberpunka 2077"

CD Projekt przyznało na Twitterze, że padło ofiarą hakerów. Internetowi przestępcy mieli zdobyć kody źródłowe do najważniejszych gier stworzonych przez firmę oraz dostęp do jej poufnych dokumentów. Zażądali pieniędzy.

"Przejęliśmy kody źródłowe Cyberpunka 2077, Wiedźmina 3, Gwenta i specjalnej, jeszcze nie wypuszczonej wersji Wiedźmina 3. Do tego mamy wszystkie wasze dokumenty, dotyczące relacji inwestorskich, HR, administracyjnych czy księgowych. Wasze serwery zostały przez nas zakodowane, choć pewnie odzyskacie wszystko z backupów" - napisał przedstawiciel hakerów w wiadomości, zostawionej na serwerach CD Projekt Red.

Dają 48 godzin

Zażądał pieniędzy. W innym przypadku kody źródłowe ma sprzedać lub upublicznić w sieci. Zagroził również, że przekaże dziennikarzom dokumenty firmowe, by ludzie zobaczyli, jak gówniana jest firma". To ma wpłynąć na spadek zaufania inwestorów, a przez to spadek cen akcji firmy.

Polska firma ma 48 godzin na reakcję.

O ataku CD Projekt poinformowało na Twitterze. Zapewniło, że nie zapłaci hakerom.

