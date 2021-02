Springsteen został zatrzymany 14 listopada na terenie parku na półwyspie Sandy Hook w stanie New Jersey i postawiono mu zarzuty jazdy po pijanemu, niebezpiecznej jazdy oraz spożywania alkoholu w niedozwolonym miejscu. Dopuszczalny limit koncentracji alkoholu we krwi w New Jersey to 0,8 promila.

ZOBACZ: "0,7 litra dziennie przez 22 lata". Michał Wiśniewski w "Raporcie" o uzależnieniach

Muzyk nie stawiał oporu i ma się stawić przed sądem pod koniec lutego.

W reakcji na tę wiadomość koncern Jeep zawiesił emisję reklam z udziałem 71-letniego gwiazdora i usunął wideo z portalu YouTube do czasu wyjaśnienia sprawy. Reklama, w której rockman wzywa do narodowej jedności, wyemitowana została podczas Superbowl, finału ligi futbolu amerykańskiego. Był to pierwszy spot, w którym wystąpił muzyk.

WIDEO - Dziennikarki Biełsatu oskarżone o kierowanie protestem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP