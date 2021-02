Śmierć Kasi Lenhardt. Ciało polskiej modelki znaleziono w Berlinie

Ciało 25-letniej modelki Kasi Lenhardt znaleziono we wtorek w nocy w dzielnicy berlińskiej dzielnicy Charlottenburg. Jak informuje dziennik "Bild", śledczy ustalili wstępnie, że do jej śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie. Przed paroma dniami media obiegła informacja o jej zerwaniu z gwiazdą Bayernu Monachium Jeromem Boatengiem, z którym od roku była w związku.

"Modelka Kasia Lenhardt nie żyje, kobieta zmarła we wtorek w wieku 25 lat. Osierociła synka" - poinformował "Bild"

Berlińska policja potwierdziła, że we wtorek ok. godz. 20:30 w Charlottenburgu znaleziono ciało modelki. Śledczy podejrzewają, że popełniła samobójstwo. - Nic nie wskazuje na to, by do śmierci przyczyniły się osoby trzecie - przekazała policja.

Urodzona w Polsce modelka zasłynęła w 2012 roku udziałem w prowadzonym przez Heidi Klum programie "German's Next Top Model". 16-letnia wówczas Kasia Lenhardt zajęła czwarte miejsce.



Rozpad związku z gwiazdą Bayernu Monachium

Przed paroma dniami o Kasi Lenhardt ponownie było głośno w niemieckich mediach. 2 lutego serwisy podały, że 25-letnia modelka rozstała się z gwiazdą Bayernu Monachium Jerome Boatengiem. Związek z 32-letnim piłkarzem przetrwał rok.



Sama modelka zasugerowała rozpad związku na swoim profilu na Instagramie.





