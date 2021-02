Zobaczył byłą dziewczynę z innym mężczyzną. Pobił go gitarą

Opolska policja zatrzymała 31-latka, który widząc swoją byłą partnerkę z innym mężczyzną, zaatakował go, bijąc swoją ofiarę m.in. zabraną mu wcześniej gitarą. Jak informuje KW Policji w Opolu, napastnikowi grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Opola. Przechodzący sprawca napaści zobaczył swoją byłą partnerkę z 47-letnim mężczyzną. Doszło do ich sprzeczki, w wyniku której 31-latek zaatakował starszego konkurenta.

Po przewróceniu go na ziemię, bił i kopał swoją ofiarę po całym ciele, powodując liczne stłuczenia i złamania. Na koniec okładał 47-latka gitarą.

Znieważył policjanta

Pobity mężczyzna został przewieziony do szpitala. Wezwani na miejsce policjanci szybko ustalili tożsamość agresywnego zazdrośnika, który niedawno opuścił zakład karny. Po zatrzymaniu znieważył doprowadzającego go policjanta.

ZOBACZ: Seniorka szła boso przez miasto. Na stopach miała krwawiące rany

Prokuratura wniosła do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego, jednak sąd zadecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

WIDEO - Raport. Kradzież szczepionek z przychodni w Chorzowie. Zniknęło 90 dawek Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/ PAP