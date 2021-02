Rzucił się na ratowników medycznych. Dwa miesiące spędzi w areszcie

Do trzech lat więzienia grozi 30-latkowi z Piotrkowa Trybunalskiego, który w Zakopanem zaatakował i znieważył ratowników medycznych podczas prowadzonej przez nich akcji ratunkowej - poinformował we wtorek rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Napastnik trafił na dwa miesiące do aresztu.