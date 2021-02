Prezydent Rzeszowa ma zrezygnować ze stanowiska. Znamy możliwy powód

W południe biuro prasowe rzeszowskiego ratusza poinformowało, że w środę odbędzie się zdalna konferencja prasowa prezydenta miasta. Ferenc – jak powiedział Artur Gernand z biura prasowego – do końca miesiąca przebywa na urlopie.

W styczniu przekazano, że prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ma koronawirusa. Z lekkimi objawami przebywał wówczas w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie.

Ferenca zastępował wiceprezydent Marek Ustrobiński. - Wszystkie wydziały urzędu miasta pracują normlanie – zapewniono.

80-letni Ferenc jest prezydentem Rzeszowa od 2002 r. Z wykształcenia jest ekonomistą.

Ma bogatą przeszłość polityczną. Od połowy lat 60. XX wieku do rozwiązania był członkiem PZPR. Później wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1994-2001 sprawował mandat radego Rzeszowa. Trzykrotnie bezskutecznie zabiegał o miejsce w Senacie. W 2001 r. z listy SLD-UP dostał się do Sejmu. Posłem był niewiele ponad rok.