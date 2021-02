Miała trzy promile, była na spacerze z 3-latkiem. "Nie potrafiła iść o własnych siłach"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 19:30. Katowiccy policjanci otrzymali wówczas informację o nietrzeźwej matce, która wyszła na spacer z 3-letnim synem.

Jak relacjonują policjanci, kompletnie pijana kobieta nie potrafiła iść o własnych siłach. Siedzącą na chodniku przy ulicy Żelaznej zauważyli ją mieszkańcy Katowic. Obok opartej o budynek kobiety biegał zapłakany chłopiec.

O zdarzeniu została powiadomiona straż miejska, która wezwała policjantów z VII komisariatu, a także karetkę pogotowia.

Dziecko, któremu nic się nie stało, zostało przekazane pod opiekę ojca. Natomiast pijana kobieta została zatrzymana i osadzona w policyjnym areszcie.

Badanie trzeźwości wskazało, że kobieta miała 3 promile alkoholu w organizmie. We wtorek przedstawiono jej zarzut narażenia na niebezpieczeństwo swojego syna, za co grozi jej kara do 5 lat więzienia.

