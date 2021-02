Ukradł... 70 par skarpet. Pijany leżał na dworcu PKP

Mężczyzna włamał się do jednego z magazynów w Łowiczu (woj. łódzkie), skąd ukradł 70 par skarpet. Złapano go, bo się upił i leżał na dworcu PKP, a przy sobie miał skradzione rzeczy. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

- Dla bytu przestępstwa nie ma znaczenia wartość skradzionej rzeczy - podała kom. Szymczak. A wartość skradzionych skarpet to ok. 250 złotych. Ponad 3 promile alkoholu - Dyżurny policji został powiadomiony, że na dworcu PKP Łowicz Przedmieście leży nietrzeźwy mężczyzna. Na peronie znaleziono 29-latka bez stałego miejsca zameldowania - przekazała rzeczniczka. - Miał przy sobie plecak, a w nim nowe skarpety z metkami. Mężczyzna nie potrafił logicznie wytłumaczyć, skąd ma te rzeczy - poinformowała. - Ustalono, że skarpety pochodzą z jednego z magazynów w Łowiczu, w którym doszło do włamania. 29-latek został zatrzymany - powiedziała Szymczak. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

ac/ PAP