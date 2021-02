Kolejna mroźna noc przed nami. Na Podlasiu nawet -18 st. C

Kolejna mroźna noc czeka mieszkańców północy. Tam temperatura spadnie do nawet -18 st. C - ostrzegają synoptycy IMGW. Trochę cieplej będzie w centrum - 13 st. C, ale najcieplej będzie nadal na południowym wschodzie - tam będzie tylko -4 st. C.

Z prognoz wynika, że w nocy na południowym wschodzie będzie zachmurzenie całkowite, a na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym zachodzie możliwe są rozpogodzenia. Można spodziewać się też opadów śniegu. Na południu i południowym wschodzie opady o umiarkowanym i silnym natężeniu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 5 cm do 15 cm, a na Podkarpaciu o 20 cm do 25 cm.

Temperatura minimalna w nocy będzie się wahać od około -18 st. C miejscami na północy, około -13 st. C w centrum, do -4 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem także dość silny i w porywach do 55 km/h, północny i północno-wschodni. Na szczytach Tatr porywy wiatru wyniosą do 90 km/h, a w Sudetach do 70 km/h. Wiatr miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Ostrzeżenie dla kierowców

Na południowym-wschodzie Polski w nocy prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź. Na drogach zatem muszą uważać kierowcy.

W nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Opady śniegu, w rejonie Zatoki Gdańskiej przyrost grubości... Opublikowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB Wtorek, 9 lutego 2021

Z kolei w czwartek na południu i wschodzie będzie pochmurnie, ale będą też przejaśnienia. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie duże, ale też rozpogodzeniami. Okresami także opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -11 st. C miejscami na północnym wschodzie, około -9 st. C w centrum, do -4 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na Dolnym Śląsku także dość silny, porywisty, z kierunków północnych. Na szczytach Tatr porywy wiatru do 85 km/h, a w Sudetach do 90 km/h. Wiatr miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pochmurnie tej nocy będzie również w stolicy. Może okresami padać śnieg. Temperatura minimalna -13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny. Tak będzie też w czwartek - pochmurnie i ze słabymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna około -9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z północny.

