"Haracz uderzający w polskiego widza". List otwarty ws. podatku od mediów

"Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii, jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia mediów. Obciążenia trwałego, które przetrwa epidemię Covid-19" - to fragment listu otwartego do polskich władz. Wśród sygnatariuszy jest m.in. Telewizja Polsat.