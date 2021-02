Przezroczyste drewno. Naukowcy twierdzą, że może zastąpić szkło [WIDEO]

Prace nad tańszą i trwalszą alternatywą dla szkła do prac budowlanych trwają już od dłuższego czasu. Jedynym z pomysłów ekspertów było wykorzystanie przezroczystego drewna. Na przeszkodzie stała jednak dotychczasowa metoda jego uzyskiwania - proces polegał na pozbyciu się ligniny za pomocą środków chemicznych. Znacznie zmniejszało to trwałość materiału.

Amerykańscy naukowcy z Maryland w badaniu opublikowanym w czasopiśmie "Science Advances" zaproponowali inną metodę. Zamiast usuwania ligniny postanowili ją zmodyfikować. Usunęli cząsteczki odpowiadające za charakterystyczny brązowy kolor - najpierw użyli nadtlenku wodoru na powierzchni drewna, a następnie wystawili je na światło słoneczne. Kolejnym etapem było moczenie drewna w etanolu i ostateczne wypełnienie jego porów wodnym, bezbarwnym epoksydem.

Stacja CBC podkreśla, że metoda jest nie tylko skuteczna, ale też tania i prosta do wykonania samemu. Znając dokładną metodę, cały proces produkcji można odtworzyć na własnym podwórku.

Przezroczyste drewno otrzymane w taki sposób okazało się 50 razy silniejsze niż materiał uzyskiwany w dotychczasowy sposób. Drewno przepuszcza 90 proc. światła, jest też też trwalsze i lżejsze od szkła, lepiej izoluje. Naukowcy zapewniają, że materiał może sprawdzić się zarówno w oknach i dachach, jak i jako materiał nośny przy budowie całego domu. Niewykluczone też, że będzie można wykorzystać go do produkcji wyświetlaczy do urządzeń wykorzystywanych w trudnych warunkach i reflektorach samochodowych.

