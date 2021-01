Co jadał Mieszko I? Naukowcy ustalili jadłospis pierwszego władcy Polski

Naukowcy przy pomocy najnowszej technologii ustalili jadłospis polańskiego księcia i założyciela państwa polskiego, Mieszka I. Osadzające się przy wylewie tłuszcze zostały przebadane w brytyjskim laboratorium. Na stole władcy królowały potrawy z owsa, pszenicy, grochu i prosa, choć nie brakowało tam również będącego w ówczesnych czasach dowodem pozycji społecznej, mięsa w dużych ilościach.

- W tym tura, jeleni, żubrów, saren, ptaków - wylicza Danuta Banaszak, archeolog, będąca autorką badań "Ostrów Lednicki Palatium Mieszka i Chrobrego. Chronologia i Konteksty" - Duża porcja żeberek, a na podgrodziu, takich dużych nie było, były drobniej krojone.

Na dworze książęcym w grodzie Mieszka I na Lednicy nie brakowało także ryb. Leży on przecież pośrodku jeziora. Według niektórych to tutaj mógł odbyć się chrzest władcy - Na ostrwie lednickim możemy zobaczyć pozostałości po pałacu i kaplicy, w której odnaleziono dwa baseny chrzścielne - powiedziała Mariola Olejniczak z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Ale nie tylko tam prowadzono dla księcia połowy. Archeolodzy odnaleźli ości śledzia, którego przywieziono z Bałtyku - Spróbowałbym tych ryb, a w szczególności jesiotra, którego nigdy nie jadłem - powiedział Arkadiusz Tabaka, archeolog. Mężczyzna tłumaczy, że ta potężna ryba była łowiona w rzekach, mogła osiągnąć długość kilku metrów i wagę do 160 kilogramów.

Co można by dziś z tego zrobić?

O to co można by było dziś z tego przyrządzić "Wydarzenia" zapytały szefa kuchni w poznańskiej restauracji "Dark Restaurant" - Na danie główne można by zrobić jesiotra maślanego, do tego podwędzane żyto z gorzką czekoladą i do tego sałatkę z mniszka z miodem - mówi Radosław Nejman.

W ramach deseru proponuje suflet z owsa z syropem z pędów sosny. Mężczyzna zastanawia się kiedy ewentualnie będziemy spróbować potraw - Mam nadzieję, że nas wkrótce otworzą, bo ta gastronomia posiedziała w domu i to jest smutne - mówi.

Kiedy tylko gastronomia ponownie ruszy, być może kuchnia władcy będzie mogła, dzięki pracy archeologów, podbić nasze kubki smakowe. Póki co menu musi pozostać na papierze.

