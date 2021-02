Maląg: programy społeczne rządu nie są zagrożone

W czasie poniedziałkowej konferencji prasowej w II Oddziale ZUS w Poznaniu szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśliła, że na ratowanie miejsc pracy w związku z kryzysem wywołanym pandemią w kraju wydano ponad 182 mld zł, z czego do Wielkopolski trafiło ponad 20 mld zł.

Powiedziała też, że "nie są zagrożone w żadnym stopniu programy społeczne", że napędzają one konsumpcję, a więc są też "takim małym kołem zamachowym do powrotu do normalności".

Budżet wysokości 80 mld zł

Zaznaczyła, że budżet programów społecznych w 2021 r. wynosi około 80 mld zł. Przypomniała, że 1 lutego rozpoczął się kolejny nabór wniosków do programu "Rodzina 500 plus", z którego do tej pory wypłacono ponad 134 mld zł, a obecnie korzysta z niego 6,6 mln dzieci.

- Rodzina jest fundamentem naszych działań i wszystkie działania wspierające gospodarkę mają służyć polskim rodzinom – podkreśliła minister, wskazując na realizację takich programów, jak "Dobry start czy "Maluch plus".

Zwróciła też uwagę na programy dla seniorów. - W tym roku pakiet Emerytura Plus to 35 mld zł, waloryzacja emerytur, po raz trzeci wypłacana 13. emerytura, a także jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w IV kwartale – 14. emerytura – wyliczyła Maląg.

Sytuacja całkowicie pod kontrolą?

Minister zaznaczyła, że na początku pandemii w 2020 r. stopa bezrobocia w Polsce była na poziomie 5,8 proc.

- Przez sześć miesięcy stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 6,1 proc. przy czym według szacunków w grudniu będzie to 6,5 proc. Można byłoby powiedzieć, tak przynajmniej wielokrotnie mówi opozycja, że ta sytuacja nie do końca jest pod kontrolą. Całkowicie jest pod kontrolą – podkreśliła.

Zaznaczyła, że wzrost bezrobocia na przełomie roku jest zjawiskiem sezonowym i jest on obecnie niższy niż w 2015 r. Dodała, że aktualnie stopa bezrobocia w Wielkopolsce wynosi 3,8 proc., a pomoc rządowa przyczynia się do utrzymania przez region statusu jednego z liderów gospodarczych w kraju.

Tarcza działa

- Mechanizmy tarczy, które zostały wprowadzone, tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej całkowicie zadziałały. One są potrzebne właśnie dla ratowania miejsc pracy – powiedziała Maląg.

Wymieniając świadczenie postojowe, zwolnienie ze składki ZUS, a także wsparcie z tarczy finansowej 2.0 oraz wsparcie w postaci mikropożyczek, podkreśliła, że obecnie 50 rodzajów działalności gospodarczej ujętej w punktach PKD jest objętych dodatkowym wsparciem branżowym. Minister mówiła także o wsparciu przedsiębiorców udzielanym przez Polski Fundusz Rozwoju. Dodała, że spadek PKB o 2,8 proc. w 2020 r. w porównaniu Z 2019 r. "pokazuje, że te działania są skuteczne".

- Prognozy na rok 2021 pokazują, że może być wzrost PKB – stwierdziła Maląg. Zaapelowała też o wzięcie udziału w programie szczepień przeciw COVID-19.

7 mln wniosków o pomoc

Wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk przekazał, że od początku uruchomienia rządowego programu antykryzysowego Zakład przyjął 7 mln wniosków o pomoc.

- Do tego czasu wypłaciliśmy ponad 30 mld zł pomocy z tarczy antykryzysowej. W samej tylko Wielkopolsce, która jest jednym z najważniejszych regionów w kraju, ta pomoc wyniosła ponad 2,5 mld zł, z czego 2 mld zł to była pomoc wynikająca ze zwolnienia z opłacenia składek i ponad 550 mln zł świadczenia postojowego. Największa pomoc została wypłacona w Poznaniu – było to 360 mln zł – wyliczył.

rsr/ PAP, polsatnews.pl