"Ten wewnętrzny spór musi zostać zażegnany". Fogiel o sytuacji w Porozumieniu

- Liczymy na to, że nasi koledzy rozstrzygną tę sytuację miedzy sobą, w duchu dialogu i porozumienia - powiedział w Polsat News wicerzecznik PiS Radosław Fogiel, komentując spór w Porozumieniu. - Nie jest naszą rolą bycie sędzią w tej sprawie. Zależy nam na spójności koalicji rządzącej - dodał.

- Wiemy, że pewien spór formalny ma miejsce, ale my staramy się zachowywać neutralność. Naszą rolą nie jest ani eskalować napięcie, ani bawić się w sędziego w tej sprawie - powiedział Fogiel w programie "Gość Wydarzeń".

- Staramy się obie strony tego sporu traktować jednakowo, ale jest to ich wewnętrzna sprawa - dodał.

"Chcemy żeby Zjednoczona Prawica mogła istnieć"

- Każda ze stron sporu twierdzi, że działa zgodnie ze statutem partii - przypomniał. Jak przyznał on sam nie zna "statutowych uwarunkowań Porozumienia, ani wszystkich faktów, które doprowadziły do tej sytuacji".

Pytany przez prowadzącą program, Dorotę Gawryluk, kto jest zatem prezesem Porozumienia stwierdził, że "tego właśnie dotyczy ten spor".

- W związku z tym to nie jest pytanie do mnie. My jesteśmy w koalicji. Ten ich wewnętrzny spór musi zostać zażegnany - powiedział wicerzecznik PiS.

- Najważniejsze z naszego punktu widzenia jest to, żeby Zjednoczona Prawica mogła funkcjonować, mogła istnieć i realizować swój program - stwierdził.

- Wszyscy posłowie Porozumienia, bez względu na to po której ze stron tego sporu się opowiadają, jasno deklarują, swoją wolę realizacji programu Zjednoczonej Prawicy i to jest kluczowe - zaznaczył.

"Te oskarżenia są zupełnie nietrafione"

Fogiel był również pytany, kto będzie teraz reprezentował Porozumienie w rozmowach koalicyjnych. Zasugerował, że do rozmów będzie zaproszony również Adam Bielan.

- Jeśli chodzi o posiedzenia Rady Koalicji zawsze zapraszany był na nie Jarosław Gowin i to się nie zmieni. Ale oczywiście trudno nam ignorować rzeczywistość, istnienie tego sporu, dlatego nasze drzwi są otwarte dla wszystkich posłów, którzy chcą realizować program Zjednoczonej Prawicy, niezależnie od tego, jakie miedzy nimi są aktualnie stosunki - oświadczył.

W poniedziałek poinformowano jednak, że Jarosław Gowin zawiesił swoją obecność na posiedzeniu Rady Koalicji, które odbędzie się w tym tygodniu.

Wicerzecznik PiS odniósł się również do spekulacji, że to Jarosław Kaczyński dał "zielone światło" Adamowi Bielanowi i zgodził się na rozbicie Porozumienia.

- To oczywiście nieprawda. Prezes Kaczyński zajmuje się swoją partią - Prawem i Sprawiedliwością - i na tym się skupia. Te oskarżenia są zupełnie nietrafione - przekazał.

Spór w Porozumieniu

W Porozumieniu toczy się spór ws. kierownictwa partii. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek prezesa Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem i w związku z tym nie uznaje on decyzji podejmowanych przez ten zarząd i jego prezydium za ważne. Ponadto, zdaniem Bielana, trzyletnia kadencja Gowina, upłynęła w kwietniu 2018 r., bo na nadzwyczajnym kongresie partii, który odbył się jesienią 2017 r. wyboru prezesa nie przeprowadzono.

W piątek - jak przekazał wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek - decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Adam Bielan oraz Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z partii Porozumienie Jarosława Gowina. Jak dodał, powodem wykluczenia było wielokrotne łamanie statutu partii.

ZOBACZ: Bielan wyrzucony z Porozumienia? "Absolutnie nieprawda, dementuję"

W piątek po południu na koncie Porozumienia na Twitterze pojawiło się oświadczenie podpisane przez większość parlamentarzystów partii Gowina. "My, niżej podpisani posłowie i senatorowie partii Porozumienie Jarosława Gowina, udzielamy pełnego poparcia Jarosławowi Gowinowi, jako wybranemu demokratycznie i bez głosów sprzeciwu prezesowi zarządu krajowego naszej partii" - napisali przedstawiciele ugrupowania.

dk/ polsatnews.pl, Polsat News