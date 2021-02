Żalek: uważam Bielana za pełniącego obowiązki prezesa Porozumienia

- Nie ma pytania o Porozumienie Jarosława Gowina i Porozumienie Adama Bielana. To jest pytanie o to, czy przestrzegamy statutu - powiedział w "Debacie tygodnia" Jacek Żalek, poseł Porozumienia. Jak zasugerował, to właśnie Adam Bielan - zgodnie ze statutem partii - jest p.o. jej prezesa.