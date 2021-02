Mamy 2 431 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w poniedziałek ministerstwo zdrowia. Nie żyje 45 kolejnych osób. Od początku epidemii zakaziło się 1 552 686 osób. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 39 132 osób.

Nowe przypadki pochodzą z województw: mazowieckiego (438), pomorskiego (332), kujawsko-pomorskiego (227), podkarpackiego (155), wielkopolskiego (155), śląskiego (145), zachodniopomorskiego (122), dolnośląskiego (111), ubelskiego (110), świętokrzyskiego (95), podlaskiego (90), lubuskiego (88), łódzkiego (84), małopolskiego (83), warmińsko-mazurskiego (70), opolskiego (40).

86 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 34 osoby.

W niedzielę, 7 lutego, odnotowano 4 728 nowych zakażeń i 93 zgony.

Ponad 12,5 tys. osób w szpitalach

Tydzień temu, 1 lutego, poinformowano o 2 503 zakażeniach. Z powodu Covid-19 zmarło wtedy 9 osób, a z powodu współistnienia innych schorzeń 33 osoby.

Jak poinformowało ministerstwo, zajętych jest obecnie 12 559 z 27 690 łóżek przygotowanych dla pacjentów z Covid-19. Pod respiratorami jest 1 326 osób. Wolnych pozostaje 1 361 urządzeń.

Kwarantanną objęto 129 751 osób. Do tej pory wyzdrowiało 1 312 856 osób.

W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 21 tys. testów na koronawirusa.

Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 8 932 555 próbek pobranych od 8 644 972 osób.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 076 129 badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.

Zaszczepiono do tej pory1 656 708 osób. W ciągu ostatniej doby preparat przyjęło prawie 39 tys. osób.

Ponowne testowanie nauczycieli

W niedzielę rozpoczęły się powtórne testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół specjalnych. Podobnie jak styczniowe będą dobrowolne i bezpłatne. Potrwają do 12 lutego. Po nich rozpocznie się testowanie nauczycieli z przedszkoli.

Powtórne testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i nauczycieli szkół specjalnych obejmą te osoby, które były już testowane w ramach powrotu do szkół po feriach zimowych, otrzymały wynik negatywny i chcą się ponownie poddać badaniu. Osoby, które chorowały na COVID-19 i są ozdrowieńcami oraz pozostały personel szkół nie będą uczestniczyły w tym badaniu.

W kolejną niedzielę - 14 lutego, rozpoczną się testy przesiewowe na obecność SARS-CoV-2 dla nauczycieli przedszkoli, w tym pomocy nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach. Badanie nie obejmie pracowników pomocniczych np. obsługi administracyjnej, personelu sekretariatu, personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie techniczne placówki, personelu sprzątającego, a także personelu wykonującego bieżące prace naprawcze na terenie przedszkola.

Testowanie nauczycieli przedszkolnych potrwa do 19 lutego br.

Świat walczy z wirusem



Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

