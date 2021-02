Facebook zablokował konto IPN. Kolejny taki przypadek

6 lutego 2021 roku Facebook zablokował angielskojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej. Powodem był post sprzed siedmiu miesięcy dotyczący niemieckich planów germanizacji polskich dzieci - poinformował Instytut Pamięci Narodowej.

"Przypomnijmy, że w czasie II wojny światowej tylko w tzw. Aktion Zamość Niemcy odebrali rodzicom 30 tysięcy dzieci wywożąc je do obozów (w tym do specjalnego obozu w Łodzi) i fabryk na terenie Niemiec. Oddawano je także niemieckim rodzinom do germanizacji. Zbrodnia ta, jedna z najokrutniejszych w czasie II wojny światowej, była sądzona podczas procesu norymberskiego. Symbolem tej akcji m.in. są losy Czesławy Kwoki, która wysiedlona z Zamojszczyzny trafiła do Auschwitz, gdzie została zabita zastrzykiem z fenolu. Miała 14 lat" - czytamy w komunikacie.

W poście, który został zablokowany, IPN odnosząc się do autentycznych dokumentów, pisał o niemieckich planach germanizacji dzieci. "Mimo zgłoszenia o zweryfikowanie decyzji, konto jest zablokowane od sobotniego przedpołudnia" - przekazał IPN.

To nie pierwsza taka sytuacja w ostatnich tygodniach. W połowie stycznia Facebook zablokował możliwość zagranicznej promocji filmu IPN o niemieckim obozie w Łodzi, do którego trafiło około 3000 dzieci. Wówczas uznano, że film ma charakter polityczny. Gdy sprawa została nagłośniona przez media, serwis odblokował film.

"IPN protestuje przeciwko cenzurowaniu informacji dotyczących niemieckich zbrodni podczas II wojny światowej" - czytamy w komunikacie.

