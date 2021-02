"Biali suprematyści" - Waszyngton i Lincoln nie będą już patronami szkół

- To przesłanie dla naszych rodzin, naszych uczniów i naszej społeczności - powiedział Mark Sanchez, członek zarządu jednej ze szkół - To nie tylko czyn symboliczny - podkreślił.

"San Francisco Chronicle" podaje, że miejska rada edukacji przegłosowała wniosek stosunkiem głosów 6 do 1. Oznacza to, że 44 patronów szkół zostanie usuniętych. Placówki nie będą honorowały m.in. Jerzy Waszyngtona, Abrahama Lincolna, Thomasa Jeffersona, Theodore Roosevelta, Paula Revere, Johna Muira i Roberta Louisa Stevensona.

Prześladowali osoby transpłciowe?

Uznano, że są to postacie związane z "niewolnictwem, wyzyskiwaniem pracowników, prześladowaniem kobiet, dzieci lub osób queer i transpłciowych, łamaniem praw człowieka i naruszeniami środowiska oraz zwolennicy przekonań rasistowskich" - omawia dokument "The Atlantic".

- Musimy przeanalizować naszą politykę dotyczącą nazewnictwa w całym dystrykcie i naprawdę zastanowić się, w jaki sposób nadawanie nazw szkołom odzwierciedla nasze prawdziwe wartości - wyjaśniał członek rady, Kevine Boggese, cytowany przez "NY Post".

Nowi patroni muszą spełnić kryteria

Nowi patroni zostaną wyłonieni spośród osób spełniających określone kryteria. Nie mogą być "właścicielami niewolników, współsprawcami niewolnictwa lub ludobójstwa, naruszać praw człowieka" ani być "znanymi rasistami" lub "białymi suprematystami" - pisze "USA Today". Na propozycje, miejska rada edukacji będzie oczekiwać do końca kwietnia.

