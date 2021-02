Właściciel klubu w Rybniku stanie przed prokuratorem

Poinformowała o tym w sobotę oficer prasowa rybnickiej policji aspirant Bogusława Kobeszko. 33-letni Marcin K. został zatrzymany w budynku rybnickiej komendy, gdzie zgłosił się w towarzystwie aktywisty grupy skupionej wokół Strajku Przedsiębiorców. Mężczyźni mieli tam - według swoich wcześniejszych zapowiedzi – przekazać nagrania dokumentujące domniemane naruszenia przepisów przez policjantów.

Do 8 lat więzienia

Jak przekazała Bogusława Kobeszko, Marcin K. został zatrzymany w związku ze sprowadzeniem niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu ludzi poprzez stworzenie zagrożenia epidemiologicznego, czyli z art. 165 kodeksu karnego. Grozi za to do 8 lat pozbawienia wolności. Przedsiębiorca stoi na stanowisku, że otwarcie klubu było legalne i że trzeba "wrócić do normalności".

- Noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dzisiaj zostanie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach – powiedziała asp. Kobeszko.

Ulica Wiejska, przy której znajduje się klub Face 2 Face, została w piątek wieczorem zablokowana przez funkcjonariuszy oddziałów prewencji. Zgromadziła się tam grupa ludzi, ale – jak zaznaczyła policjantka – nie doszło do naruszeń prawa. Klub nie został tego wieczora otwarty. "Prowadziliśmy tam działania mające na celu utrzymanie ładu i porządku. Nie dopuściliśmy do tego, by osoby chcące się bawić mogły wejść do klubu" – wyjaśniła Bogusława Kobeszko.

Otwarty mimo obostrzeń

W poprzedni weekend policja interweniowała w otwartym, mimo obowiązującego zakazu, klubie Face 2 Face w centrum Rybnika. Podczas przepychanek policjanci użyli ręcznych miotaczy gazu, pałek i granatów hukowych. Padły też strzały ostrzegawcze z broni gładkolufowej. Poszkodowanych zostało dwóch policjantów, uszkodzono dwa radiowozy. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem sprowadzenia przez właściciela lokalu zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób po zawiadomieniu dwóch osób fizycznych.

Prokuratura nadzoruje też policyjne dochodzenie w sprawie zamieszek, do których doszło w miniony weekend przed klubem. Trzem zatrzymanym w tej sprawie mężczyznom policjanci przedstawili zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej, a jednemu także znieważenia funkcjonariuszy. Po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domów. Trzeci wątek – jak podawała prokuratura - to kwestia oceny zasadności czynności podejmowanych przez policję.

Z kolei w sanepidzie w sprawie Face 2 Face toczą się trzy postępowania administracyjne. Pierwsze dotyczy utrudniania przeprowadzenia czynności kontrolnych, drugie - sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, a trzecie jest związane z łamaniem epidemiologicznych ograniczeń i zakazów – podała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.