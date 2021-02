Zmarł autor słynnego przeboju "Midnight Train to Georgia"

Podczas 50-letniej kariery Weatherly wydał kilkanaście albumów studyjnych. "Midnight Train to Georgia" - jego hit numer jeden, nagrany przez wokalistkę jazzową i soulową i jej zespół Gladys Knight & The Pips w 1973 roku - zdobył nagrodę Grammy, a w 1999 roku został włączony do Grammy Hall of Fame.

Wielu amerykańskich artystów, w tym Aretha Franklin, nagrało później swoje własne wersje tej popularnej piosenki - informuje BBC News.

Autor wielu przebojów

Największym solowym sukcesem Weatherly'ego był utwór "I'll Still Love You", ale był on również autorem innych przebojów Gladys Knight, takich jak "Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye" czy "You're the Best Thing (That Ever Happened to Me)".

Midnight Train to Georgia songwriter, Jim Weatherly, dies aged 77.https://t.co/NRHtyPWHH5 — BBC News Entertainment (@BBCNewsEnts) February 5, 2021

Nagrywał z takimi gwiazdami muzyki country jak Neil Diamond, Kenny Rogers, Garth Brooks czy Kenny Chesney.

- Już mi go brakuje - powiedziała Gladys Knight w wywiadzie dla gazety "Clarion-Ledger". - Kocham go i zawsze będę kochać. (...) pasowaliśmy do siebie. Zaczął grać na swojej gitarze, a ja zaczęłam nucić i to była magia. Jego muzyka przeniosła nas na zupełnie inny poziom (...)".

