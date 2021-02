Zmarł emigracyjny historyk, pisarz i publicysta Zbigniew Siemaszko

"Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o śmierci Zbigniewa S. Siemaszko, wybitnego polskiego historyka, pisarza i publicysty emigracyjnego. Jestem mu wdzięczny za liczne artykuły i książki poświęcone polskiej historii i za niezłomne trwanie w prawdzie. Niech spoczywa w pokoju" - poinformował w mediach społecznościowych ambasador RP w Londynie Arkady Rzegocki.

Z głębokim smutkiem przyjąłem informację o śmierci Zbigniewa S. Siemaszko, wybitnego polskiego historyka, pisarza i publicysty emigracyjnego.

Jestem mu wdzięczny za liczne artykuły i książki poświęcone polskiej historii i za niezłomne trwanie w prawdzie.

Niech spoczywa w pokoju. pic.twitter.com/41Jib3IuAk — Arkady Rzegocki 🇵🇱 (@ArkadyRzegocki) February 2, 2021

Urodzony w 1923 r. Siemaszko w czasie II wojny światowej został deportowany do Związku Sowieckiego. W 1941 r. wstąpił do formowanej tam Armii Andersa. Przez Persję, Irak, Palestynę i Południową Afrykę trafił w kwietniu 1943 r. do Wielkiej Brytanii. Uczestniczył w szkoleniach dla "cichociemnych" na terenie Szkocji, choć ostatecznie nie został wysłany do Polski.

Laureat nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

Po wojnie zdał maturę w polskim gimnazjum w Glasgow, a potem studiował elektronikę na Polish University College i na Uniwersytecie Londyńskim. Pracował w kilku brytyjskich firmach zajmujących się elektroniką. Specjalizował się w dziedzinie niezawodności działania sprzętu elektronicznego w zastosowaniu wojskowym.

ZOBACZ: Nie żyje Papcio Chmiel, twórca komiksów o Tytusie, Romku i A'Tomku. Miał 97 lat

Aktywnie uczestniczył w życiu polskiej emigracji w Londynie. Pisał dla prasy emigracyjnej, publikując sprawozdania ze spotkań, wieczorów dyskusyjnych i autorskich, jakie odbywały się w polskich ośrodkach w Londynie, zwłaszcza w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. W 1959 r. podjął współpracę z Instytutem Literackim. Stał się jednym z najbardziej aktywnych autorów wydawanych przez Jerzego Giedroycia "Zeszytów Historycznych", publikował też w "Kulturze". Był autorem kilkunastu książek. Zajmował się historią wojskowości, historią II wojny światowej, łącznością między emigracją wojenną a krajem, Armią Krajową, Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Był laureatem nagrody przyznawanej przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie.

WIDEO - Uciekał przed policją. Lina była za krotka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP