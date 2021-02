Dramat psów na plebanii. "Codziennie było słychać przeraźliwe wycie"

Inspektorzy z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Opola odebrali dwa psy należące do księdza jednej z parafii na Opolszczyźnie. Zwierzęta były skrajnie zaniedbane i żyły we własnych odchodach. "To, co ujrzeliśmy na miejscu, przerosło nasze wyobrażenia" - poinformowali aktywiści.