Na mrozie i krótkich łańcuchach. Policja odebrała 18 psów hodowcy

- Powiatowy lekarz weterynarii zdecydował o odebraniu właścicielowi 18 psów, które wymagały natychmiastowej opieki weterynaryjnej z uwagi na zły stan ich zdrowia – poinformowała aspirant sztabowy Bożena Lasota z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Na mrozie bez budy

Policjanci wraz inspektorem do spraw ochrony zwierząt oraz powiatowym lekarzem weterynarii udali się do jednego z gospodarstw położonych w gminie Poniatowa, po tym jak otrzymali zgłoszenie, że dochodzi tam do znęcania się nad zwierzętami.

- Właściciel gospodarstwa prowadził hodowlę około 60 owczarków. Jak się okazało, znaczna część tych zwierząt była przetrzymywana na zbyt krótkich łańcuchach. Psy były przywiązane na terenie całej posesji m.in. do drzew i różnych urządzeń gospodarczych. Nad zwierzętami nie było nawet żadnego zadaszenia, czy budy. Psy nie miały gdzie się schować, nawet w przypadku obfitych opadów śniegu – powiedziała Lasota.

Właściciel hodowli oświadczył policjantom, że nie widzi nic złego w takim trzymaniu swoich zwierząt.

Do 3 lat więzienia

Na terenie hodowli policjanci wykonali m.in. oględziny zwierząt i całej posesji. - Zebrany w sprawie materiał dowodowy posłuży do przedstawienia zarzutów znęcania się nad zwierzętami – dodała policjantka.

Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.