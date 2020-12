Łódź-widmo odnaleziona przez rybaków. Na pokładzie był ładunek o wartości 80 milionów dolarów

Dokładnie 649 kilogramów kokainy wartej w przybliżeniu 80 milionów dolarów - taki ładunek skrywał się pod pokładem niewielkiej, długiej na 5 metrów łodzi, która przybiła do brzegów atolu (płaskiej wyspy koralowej) Ailuk w okolicach Wysp Marshalla.

Miejscowa prokuratura uważa, że została załadowana na terenie Ameryki Łacińskiej i miesiące, a może nawet lata, mogła spędzić na wodach Oceanu Spokojnego, zanim natrafił na nią jeden z mieszkańców. - Mogła dryfować przez rok lub dwa - powiedział "The Guardian" prokurator generalny Richard Hickson.

Lokalne organy ścigania wytłumaczyły powody "gubienia" podobnych jednostek. Mówią, że część z nich jest porzucana w momencie, gdy przemytnikom grozi wpadka. Inne transporty są tracone przez przestępców w trakcie silnych sztormów. Czasem bywa to... zwykłe gapiostwo.

