- To choroba, która zabiera nam co roku ponad 100 tys. naszych rodaków, naszych bliskich. Wraz z wieloma specjalistami, z którymi przed chwilą byliśmy bardzo głęboko zanurzeni w poszczególnych obszarach onkologii, wypracowaliśmy program budowy Krajowej Sieci Onkologicznej. Ta sieć ma zdecydowanie poprawić jakoś leczenia w obszarze walki z rakiem i to na wszystkich etapach - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, "profilaktyka jest absolutnie kluczowa". - Ale później cała diagnostyka, proces terapii i rehabilitacja wszystkich rodzajów nowotworu była także przedmiotem naszej dyskusji. Aby podejść do tematu jeszcze bardziej odważnie, niemal podwoiliśmy wydatki na onkologię w ciągu ostatnich 5-6 lat. Nie będziemy szczędzili sił i środków by profesjonalizować naszą służbę zdrowia w tym zakresie. To dla nas absolutny priorytet - podkreślił.

- Rozmawialiśmy dzisiaj także o tarczy dla sektora walki z rakiem. Będziemy kierowali dodatkowe środki na walkę z rakiem - mówił szef rządu.

- Niezależnie od stanu epidemii, w którym jesteśmy również cała służba zdrowia, która działa w obszarach pozostałych będzie stale podlegała zmianom, które mają poprawić dostęp do specjalistów, mają zapewnić badanie jakości leczenia na wszystkich etapach leczenia onkologicznego - zaznaczył premier.

Jak dodał, "wydatki na onkologię to jedno, najlepsze praktyki to drugie, ale patrzenie na leczenie z perspektywy pacjenta, to coś, czego wszyscy oczekują". - To klamra spinająca wszystkie zmiany jakie wprowadzamy. To nie są zmiany dla szpitali czy lekarzy, to zmiany dla ludzi, by jak najmniej ludzi na tę straszną chorobę odchodziło i byśmy mogli stosować procedury leczenia na światowym poziomie - podkreślił Morawiecki.

Światowy Dzień Walki z Rakiem

W czwartek w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem bezpłatne badania w ramach programów profilaktyki nowotworów odbywają się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

W ramach akcji prowadzone będą bezpłatnie cytologia, mammografia, nasofiberoskopia (badanie dróg oddechowych) oraz niskodawkowa tomografia komputerowa.

- Nie zwlekajmy z profilaktyką i nie odkładajmy badań na później, bo rak nie poczeka na koniec pandemii. Nasz los jest w naszych rękach. Musimy wygrać tę walkę, dlatego zachęcam do zdrowotnej mobilizacji. Badania profilaktyczne to nasza polisa na życie - zaznaczył profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. ZOBACZ: WHO: rak piersi najczęstszym nowotworem, wyprzedził raka płuca Na badania w ramach programów profilaktycznych nie trzeba mieć skierowania. - Od początku pandemii dramatycznie spadła zgłaszalność na badania profilaktyczne, mimo, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii nie zaprzestało ich wykonywania - poinformował dr Sławomir Okła, kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi ŚCO. - W programie profilaktyki nowotworów głowy i szyi, który realizujemy, codziennie możemy przebadać 25 osób. Na badania przychodzą 2-3 osoby dziennie. Ludzie odkładają życie na później, a kiedy w końcu do nas trafią, zostaje nam do dyspozycji agresywne, okaleczające leczenie. A wystarczyło zgłosić się kilka miesięcy wcześniej - zaznaczył. Dramatyczne dane Częstą wymówką przed korzystaniem z badań profilaktycznych jest strach przed zarażaniem się koronawirusem. Jednak jak przekonują specjaliści ŚCO badania w programach profilaktycznych są wykonywane w pełnym reżimie sanitarnym. Dane za 2018 rok z Krajowego Rejestru Nowotworów nie napawają optymizmem. W 2018 roku na nowotwory złośliwe zachorowało w Polsce 167 446 osób (w 2017 r. – 165 tys. zachorowań), natomiast z powodu nowotworów zmarło 101 391 osób (w 2017 r. – 100 tys. zgonów). Do najczęstszych nowotworów dotykających kobiet należą: rak piersi, rak oskrzela i płuca, nowotwory złośliwe skóry (bez czerniaka), rak trzonu macicy, rak jelita grubego. ZOBACZ: Błędne diagnozy chorób nowotworowych. Krytyczny raport NIK o resorcie zdrowia Mężczyźni w Polsce chorowali najczęściej na raka gruczołu krokowego, raka oskrzela i płuca, nowotwory złośliwe skóry (bez czerniaka), raka jelita grubego, raka pęcherza moczowego. Najczęstszą przyczyną zgonów wśród kobiet były: rak oskrzela i płuca, rak piersi, rak jelita grubego. Mężczyźni umierali najczęściej z powodu raka oskrzela i płuca, raka gruczołu krokowego, raka jelita grubego. Badania będą wykonywane tylko u osób, które wcześniej zarejestrują się telefonicznie. Szczegółowe informacje dotyczące akcji profilaktycznej i numery telefonów znajdują się na stronie ŚCO. Dodatkowo w czwartek odbędą się również spotkania edukacyjne online na temat profilaktyki nowotworów, skierowane do uczniów szkół uczestniczących w realizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii programie "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem".

prz/ PAP