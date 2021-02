Napadali na przypadkowe osoby, bo chcieli poćwiczyć boks

Jak poinformowała w czwartek podkarpacka policja, do pobicia doszło w ubiegłą niedzielę w miejscowości Wydrza w powiecie tarnobrzeskim.

Trzech napastników

Na policję zadzwonił mężczyzna, który został napadnięty, gdy wracał do domu. Zaczepiło go kilku nieznanych mu mężczyzn, a następnie pobiło, jeden z napastników miał uderzyć go szklaną butelką w głowę. Pokrzywdzony zapamiętał rysopisy mężczyzn i przekazał je mundurowym.

- Niemal w tym samym czasie dyżurny odebrał kolejny telefon od mieszkańca Wydrzy. Zgłaszający skarżył się, że gdy jechał rowerem, został zaczepiony przez kilku mężczyzn, którzy grozili mu pobiciem, następnie odjechali autem - podała policja.

Jak zaznaczyła policja, przekazane przez rowerzystę rysopisy mężczyzn, odpowiadały tym przekazanym przez pobitego pieszego.

Mundurowi już po kilku minutach zatrzymali auto, którym jeździli napastnicy. Do policyjnego aresztu trafili trzej mężczyźni: 22-letni mieszkaniec Tarnobrzega, 29-letni mieszkaniec gminy Nowa Dęba i 26-latek z powiatu niżańskiego.

Jak podkreśliła policja, żaden z nich nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Jeden z zatrzymanych twierdził, że chciał tylko poćwiczyć boks.

Do trzech lat więzienia

Policjanci ustalili również, że 22-latek jest poszukiwany przez sąd trzema listami gończymi w celu odbycia kary 2 lat więzienia. Mężczyzna trafu do zakładu karnego.

Zatrzymani usłyszeli łącznie sześć zarzutów. Dwaj pozostali napastnicy mają policyjny dozór i zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.

Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia.