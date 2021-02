Kierowca tira miał dokumenty wypełnione ścieralnym atramentem. Dalej nie pojechał

Kierowca tira ze Słowacji okazał inspektorom transportu drogowego z Krakowa zezwolenie na wykonanie przewozu ładunku do Rosji. Okazało się jednak, że atrament, którym wypełniono pola w dokumencie był ścieralny, a zapis wiele razy przerabiano. Przewoźnik może zapłacić 12 tys. zł kary, kierowca dostał mandat, a ciężarówka z naczepą została odholowana na parking.

Gdy we wtorek w Aleksandrowicach na autostradzie A4 inspektorzy Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli tira ze Słowacji, dowiedzieli się, że kierowca jedzie do Federacji Rosyjskiej.

Na naczepie znajdowało się 20 ton ładunku - poinformował Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, którego pracownicy sprawdzali samochód na parkingu przy bramkach na wjeździe na płatny odcinek autostrady A4 z Krakowa do Katowic.

Kierowca okazał do kontroli wymagane zezwolenie na wykonywanie przewozu. Uwagę inspektorów w dokumencie zwróciły jednak pola, na których były zatarte ślady atramentu.

Po szczegółowej analizie okazało się, że zezwolenie zostało wypełnione ścieralnym atramentem. Dzięki temu przewoźnik mógł użyć jednorazowego zezwolenia podczas kolejnych transportów.

Kierowcę ukarano mandatem karnym, a wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą nawet 12 tys. zł.

Ciągnik siodłowy z naczepą odholowano na koszt jej właściciela na wyznaczony parking strzeżony. Inspektorzy zdecydowali, że pojazd pozostanie na nim do czasu opłacenia kaucji w wysokości 12 tysięcy złotych i uzyskania właściwego zezwolenia przez firmę transportową.

hlk/zdr/ polsatnews.pl