Kierowcy tirów kradli przewożony towar. Ponad 100 tysięcy złotych strat

Wielkopolscy policjanci zatrzymali pięć osób w sprawie związanej z włamaniami do ciężarówek przewożących lampy oraz sprzęt oświetleniowy. Trzech z zatrzymanych to kierowcy tirów. Dwie kobiety zajmowały się z kolei sprzedażą skradzionego sprzętu. Straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych.

Od kilku miesięcy kryminalni z komisariatu w Trzciance (woj. wielkopolskie) pracowali nad sprawą związaną z włamaniami do ciężarówek, należących do jednej z firm z terenu powiatu pilskiego.

Policjantom udało się ustalić, że w przestępczy proceder zamieszani są dwaj mieszkańcy gminy Trzcianka w wieku 31 i 45 lat oraz 34-latek z powiatu złotowskiego. Mężczyźni ci byli zatrudnieni jako kierowcy tirów w firmie, która straciła towar. Szoferzy zajmowali się transportem lamp oraz sprzętu oświetleniowego za granicę.

Policjanci ustalili, że nieuczciwi pracownicy uchylali zaplombowane drzwi naczep w taki sposób, aby nie uszkodzić plomb, a następnie przeciskali się do środka i wynosili kartony, nie wzbudzając żadnych podejrzeń właściciela firmy.

Pod lupą policjantów znalazły się również dwie kobiety. Jedna z nich to córka 45-latka, a druga to żona 34-latka. One z kolei zajmowały się sprzedażą skradzionych przedmiotów na aukcjach internetowych.

W trakcie prowadzonych przeszukań, funkcjonariusze znaleźli część skradzionych przedmiotów o łącznej wartości ponad 80 tysięcy złotych. Dodatkowo przeszukali jeszcze dwa wytypowane adresy, jeden na terenie powiatu pilskiego, drugi w powiecie chodzieskim.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania oraz zarzuty.

Nieuczciwi pracownicy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem, do popełnienia których się przyznali. Wcześniej sprawcy nie byli karani, grozi im do 10 lat więzienia.

