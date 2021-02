Ile osób w Polsce jeździ "na gapę"? Ich dług sięga ponad 190 mln zł

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor liczba gapowiczów w Polsce przekroczyła 141,3 tys. Ich dług wobec różnego rodzaju przewoźników, firm miejskich oraz ogólnopolskich dochodzi do 192 mln zł. "Po średniej kwocie zaległości na osobę, 1356 zł, można wnioskować, że dla wielu gapowiczów brak biletu nie jest czymś wyjątkowym, lecz normą i stylem bycia" – zwraca uwagę Łukasz Rączkowski z BIG InfoMonitor.

Wpis do rejestru dłużników

Najwięcej dłużników-gapowiczów przybyło w rejestrze między kwietniem a majem (7 tys. 140 osób i prawie 8 mln zł długu) oraz między październikiem a listopadem - przyrost o 15 168 osób oraz 25,6 mln zł zaległości z tytułu jazdy na gapę.

Według Rączkowskiego przybywa też miast, które poprzez współpracę z Rejestrem Dłużników BIG InfoMonitor "decydują się wpłynąć na uczciwość pasażerów komunikacji miejskiej". - Idą tym samym w ślad firm komercyjnych, telekomów, dostawców sygnału internetowego, telewizji kablowej czy ubezpieczycieli - dodaje. Według statystyk BIG InfoMonitor, po wysyłce wezwania do zapłaty z informacją o możliwości wpisu dłużnika do rejestru zaległość spłaca 67 proc. osób, a jeśli już dojdzie do zgłoszenia zalegającego ze spłatą do bazy BIG, to w pierwszych czterech miesiącach - 26 proc. osób.

ZOBACZ: Okradła konduktorkę, kiedy ta wypisywała jej mandat za jazdę na gapę

Ekspert zwraca uwagę, że ci, którzy regularnie jeżdżąc na gapę komunikacją miejską, nie do końca zdają sobie sprawę z konsekwencji. - Za to samo mogą zostać ukarani dwa razy, po pierwsze opłatą karną za brak biletu lub karty miejskiej, a po drugie wpisem do rejestru dłużników, jeśli nie uregulują kary w terminie - podkreśla Rączkowski. Jak tłumaczy, obecność w rejestrze może się stać powodem odmowy: udzielenia kredytu w banku, pożyczki w firmie pożyczkowej, sprzedaży na raty, sprzedaży telefonu czy abonamentu na rozmowy, dostępu do internetu czy telewizji kablowej.

- Próba przesiadki z komunikacji publicznej na auto zakupione w leasingu lub na raty też może się nie powieść, bo firma leasingowa i bank nie zaufają dłużników-gapowiczowi – ostrzega ekspert BIG InfoMonitor.

Gdzie jest najwięcej dłużników?

W czołówce województw, gdzie dłużników-gapowiczów jest najwięcej są: Mazowsze (41 tys. 832 dłużników, zalegających na 67 mln 863 tys. 52 zł); Śląsk (odpowiednio 22 tys. 544 osób; 25 mln 632 tys. 240 zł) oraz Łódzkie (10 tys. 452 osób; 10 mln 640 tys. 759 zł). Z kolei najwyższą średnią wartość zadłużenia zanotowano w woj. mazowieckim (1652 zł). Drugie i trzecie miejsce zajmują odpowiednio kujawsko-pomorskie (1601 zł) i podlaskie (1597 zł).

ZOBACZ: Na gapę jeździ co szósty pasażer komunikacji miejskiej. Najczęściej są to mężczyźni

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.