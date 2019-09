Na gapę jeździ co szósty pasażer komunikacji miejskiej. Najczęściej są to mężczyźni

Co szóstej osobie zdarza się jazda komunikacją miejską bez biletu - wynika z danych BIG InfoMonitor. W jego rejestrze notowanych jest obecnie ponad 101 tys. gapowiczów, najwięcej z Mazowsza, Śląska i Pomorza. Łączny dług z tytułu kar za jazdę bez biletu przekracza 128 mln zł.

Najwięcej dłużników gapowiczów (32, tys., czyli jedna trzecia) ma od 35 do 44 lat. Wartość ich opłat karnych, zgłoszonych do BIG InfoMonitor dochodzi do 42 mln zł. Wśród gapowiczów czterech na pięciu obecnych w rejestrze to mężczyźni - podało Biuro Informacji Gospodarczej (BIG).

Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor przez firmę Quality Watch, na stwierdzenie "nigdy świadomie nie jeżdżę bez ważnego biletu" przecząco odpowiedziało 16 proc. ankietowanych, czyli co szósty.

Ponad 100 tys. gapowiczów

Jeszcze więcej osób na świadomą jazdę bez ważnego biletu zdecydowałoby się w grupie wiekowej do 24 lat - 26 proc., czyli co czwarty. Z kolei najmniej chętne (6 proc.) do jazdy na gapę są osoby w wieku 65-74 lat.

W rejestrze dłużników, zgłoszonych jest 101 074 osób, które nie tylko nie kupiły biletu, ale również nie zapłaciły potem kary za jego brak - podało BIG. Łączne zaległości gapowiczów wpisanych do BIG InfoMonitor przez koleje i firmy transportu miejskiego wynoszą 128 044 879 zł.

Najwięcej nieuczciwych pasażerów mieszka, jak wyliczono, na Mazowszu – 27,7 tys., Śląsku – 18,5 tys. oraz Pomorzu – 8,6 tys. osób. Regiony te dominują także pod względem kwot zaległości. Z kolei najwyższe średnie zadłużenie na osobę mają mieszkańcy województw: łódzkiego (1 636 zł), podlaskiego (1 594 zł) oraz kujawsko-pomorskiego (1 524 zł).

Gapowiczom zdarza się ignorować nawet wpis o długu

Jak powiedziała Halina Kochalska z BIG InfoMonitor, coraz więcej firm zajmujących się przewozem osób wie, jak sobie skutecznie radzić z dłużnikami.

- Na przykład częstochowskie MPK wysyła swoim dłużnikom wezwania do zapłaty, jeśli dług wynosi co najmniej 200 zł, a termin wymagalności przekracza 30 dni. Wezwania informują o możliwości wpisu do BIG - wyjaśniła.

Dodała, że gdy to nie zadziała, MPK zgłasza uporczywie niepłacących kar do rejestru dłużników.

Według ekspertów BIG część osób ignoruje wpis o długu do momentu, gdy przeszkodzi im to np. w zaciągnięciu kredytu, zakupie abonamentu telekomunikacyjnego czy podpisaniu umowy na telewizje kablową.

- Już sama groźba dopisania informacji o długu do rejestru, do którego zaglądają banki i inne przedsiębiorstwa powoduje, że 67 proc. dłużników dokonuje płatności do 30 dni po otrzymaniu wezwania - wyjaśnił Łukasz Rączkowski z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, dodając, że po całkowitej spłacie zadłużenia informacja o długu jest usuwana.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

WIDEO - Nowe fakty ws. Śmierci Magdaleny Żuk. Jej ciało wyrzucono z okna? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP