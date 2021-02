Atak nożem na Oktoberfeście. Sąd skazał sprawcę

Do zdarzenia doszło podczas Oktoberfestu we wsi Biadacz. Podczas zabawy Mateusz R. zderzył się z przechodzącym 27-latkiem. Doszło do sprzeczki, po której podsądny poszedł do domu, skąd zabrał kuchenny nóż i wrócił na miejsce zabawy.

Następnie odnalazł adwersarza i uderzył go nożem w brzuch. Zaatakowany uciekł do namiotu, gdzie trwała zabawa. Dzięki natychmiastowej pomocy uratowano mu życie.

Prokurator oskarżył sprawcę napaści o usiłowanie zabójstwa, jednak sąd zmienił kwalifikację czynu na spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, który zagrażał życiu i wymierzył za to karę pięciu lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny.

ms/ PAP