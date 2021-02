Zabiły ojca - latami miał się nad nimi znęcać. Ich krewni twierdzą co innego

57-letni Michaił Chaczaturian mieszkał w domu pod Moskwą ze swoimi trzema córkami: 19-letnią Kristiną, 18-letnią Angeliką i 17-letnią Marią. Matka dziewczynek wyprowadziła się z domu. Miała nie wytrzymywać przemocy stosowanej przez męża. Zarówno ona jak i sąsiedzi rodziny mieli zgłaszać agresywne zachowanie mężczyzny na policję.

Do zabójstwa doszło 27 lipca 2018 roku. W czasie kiedy 57-latek spał, siostry spryskały jego twarz gazem pieprzowym. Następnie wielokrotnie dźgały go nożem w klatkę piersiową, szyję i serce. Jedna z sióstr zadała mu też kilkanaście ciosów młotkiem. Chaczaturian miał wołać o pomoc i próbował uciekać. Zmarł na korytarzu. Po zabójstwie nastolatki nie uciekały, natychmiast zadzwoniły po karetkę oraz policję.

Początkowo wszystkie trzy siostry usłyszały zarzut morderstwa z premedytacją - każdej z nich groziło 20 lat więzienia. Podczas przesłuchań nastolatki przekonywały, że w ataku brały udział jedynie Kristina i Angelika - 17-letnia wówczas Maria miała być obecna na miejscu zbrodni, ale w niej nie uczestniczyć. Sąd orzekł, że w momencie popełnienia zbrodni dziewczyna nie była "w pełni władz umysłowych" i zdecydował, że tymczasowo trafi do szpitala psychiatrycznego.

W czasie prowadzonego postępowania, śledczy potwierdzili, że nastolatki były często bite i poniżane. Ojciec kazał im jeść sierść psa z podłogi, rozbierać się i dotykać części intymnych mężczyzny. Oceny psychiatryczne ich stanu zdrowia wskazywały, że żyły w izolacji i cierpiały na stres pourazowy.

