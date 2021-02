Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał, że pod koniec ubiegłego tygodnia na terenie Polski zatrzymano w tej sprawie łącznie 11 osób, a kolejne dwie za granicą.

- Dziesięcioro zatrzymanych usłyszało w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw z ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, a także prania brudnych pieniędzy i sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia wielu osób. Dodatkowo dwóm spośród nich prokurator przedstawił zarzuty założenia i kierowania grupą - przekazał Wawrzyniak.

Prokurator wyjaśnił, że podejrzani zajmowali się dystrybucją produktów leczniczych niewiadomego pochodzenia o działaniu psychotropowym oraz onkologicznym. - Jak ustalili śledczy, proceder istniał od lutego 2018 roku i organizowany był przez dwie wzajemnie współpracujące ze sobą grupy z okolic Szczecina oraz Radomia. Grupy te tworzyli obywatele Polski i Francji - wskazał.

ZOBACZ: Dzięki CBŚP na czarny rynek nie trafiło w 2020 roku ponad 10 ton narkotyków

Według ustaleń śledczych, współpracujące grupy mogły sprowadzić do Polski kilkadziesiąt milionów sfałszowanych tabletek największych światowych koncernów farmaceutycznych. - Z ustaleń śledztwa wynika również, że wartość produktów leczniczych wprowadzonych do obrotu szacowana jest na kwotę co najmniej 7 mln zł - dodał prokurator.

Sprowadzali z Azji substancje czynne

Podejrzani sprowadzali z Azji do Polski substancje czynne. Następnie przekazywano je poza granice kraju, gdzie były wykorzystywane do produkcji podrabianych leków. - Tak sfałszowane produkty trafiały ponownie do naszego kraju, skąd były dystrybuowane za pomocą firm kurierskich i poczty do odbiorców w Unii Europejskiej oraz USA - przekazał Wawrzyniak.

Rzecznik prasowy CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz poinformowała, że według śledczych oprócz handlu podrobionymi lekami gang kradł także oryginalne lekarstwa z zakładów farmaceutycznych. Wskazała, że w czasie zatrzymań funkcjonariusze Biura zabezpieczyli setki tysięcy produktów leczniczych, począwszy od leków onkologicznych, psychotropowych, przez anaboliki i środki na potencję, 15 kg substancji czynnej, jak również inne półfabrykaty służące do produkcji lekarstw, o łącznej wartości co najmniej 25 mln zł.

ZDJĘCIA: Rozbito grupy handlarzy podrobionymi lekami

CBŚP

CBŚP

CBŚP

CBŚP

CBŚP

Dodała, że w czasie przeszukań policjanci przejęli także fałszywe dowody osobiste, przedmioty przypominające broń palną, oraz kokainę i marihuanę.

Grupy przez kilkanaście miesięcy rozpracowali policjanci z poznańskiego zarządu CBŚP. - Realizując sprawę podjęto współpracę z Żandarmerią francuską (OCLAESP), włoskimi Carabinierri i służbą celną we Włoszech, pod patronatem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych z siedzibą w Brukseli (OLAF) - podała Jurkiewicz. Dodała, że w Polsce funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili działania na terenie województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego.

- Pieniądze pochodzące ze sprzedaży medykamentów trafiały na specjalnie utworzone w tym celu rachunki bankowe, a następnie były inwestowane - wskazała Jurkiewicz. Funkcjonariusze, na poczet przyszłych kar i środków karnych, zabezpieczyli luksusowe pojazdy warte ok. 600 tys. zł oraz 900 tys. zł w gotówce.

Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto zastosował wobec dziewięciu podejrzanych, w tym dwóch kierujących grupami, tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Wobec dwóch pozostałych zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie 20 tys. zł.

Śledczy podkreślili, że sprawa jest rozwojowa i nie wykluczyli kolejnych zatrzymań.

WIDEO - "Rozumiem, że mu się trochę ulało". Hołownia o Zgorzelskim Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP