Jesteśmy w ciepłym powietrzu polarnym morskim, tylko na krańcach północnych chłodniejszym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko okresami na Pomorzu Wschodnim całkowite. Na południu i w centrum opady deszczu, lokalnie deszczu marznącego powodującego gołoledź; w Tatrach opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju opady deszczu, deszczu marznącego powodującego gołoledź, deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano gdzieniegdzie mgła, także osadzająca szadź i ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od -1 st. na Suwalszczyźnie i Pomorzu Wschodnim, około 2 st. w centrum i na wschodzie, do 7 st. na południowym zachodzie, a miejscami na Dolnym Śląsku od 8 st. do 10 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 80 km/h oraz w rejonach podgórskich do 60 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu na południu i w centrum, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Na pozostałym obszarze opady deszczu, deszczu marznącego powodującego gołoledź, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Pomorzu opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm na Pomorzu Wschodnim i Kujawach oraz o około 10 cm miejscami na Mazowszu, Podlasiu i w Tatrach. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm miejscami na północy i wschodzie. Temperatura minimalna na północy kraju od -6 st. do 0 st., w rejonach podgórskich Karpat około -1 st. i na pozostałym obszarze od 1 st. do 5 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty, na południu południowo-zachodni, na pozostałym obszarze północny i północno-wschodni. W Karpatach i Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, na Przedgórzu Sudeckim i w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 75 km/h oraz na wybrzeżu i gdzieniegdzie na pozostałym obszarze do 65 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Duże zachmurzenie

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i na południu z opadami deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i w Karpatach śniegu. Na pozostałym obszarze deszczu, lokalnie deszczu marznącego powodującego gołoledź, deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm w Karpatach. Temperatura maksymalna na północy od -5 st. do 1 st., na pozostałym obszarze od 2 st. do 7 st. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w całym kraju porywisty, z kierunków zachodnich i północnych. W Karpatach i Sudetach porywy wiatru do 120 km/h i pod wieczór słabnące, lokalnie na południu kraju do 70 km/h oraz na wybrzeżu do 55 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około2 st. Wiatr przeważnie słaby, początkowo południowo-zachodni, potem z kierunków zmieniających się.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami śnieg. Lokalnie opady marznące, powodujące gołoledź. Temperatura minimalna około -1 st. Wiatr umiarkowany, porywisty, z kierunków zmieniających się.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg. Początkowo możliwe opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna około 0 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

