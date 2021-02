Najpopularniejsze imiona dla dzieci. Lider niezmienny od lat

"Na ten dzień czeka wielu rodziców – obecnych i przyszłych. Ci pierwsi chcą sprawdzić, czy imię, które nadali swojemu dziecku jest popularne, czy raczej awangardowe. Ci drudzy – w naszym rankingu szukają inspiracji. Na portalu znajdziecie już pełną listę imion, które w 2020 r. rodzice nadawali swoim córkom i synom" - napisali przedstawiciele Wydziału w wydanym komunikacie.

Królowe są dwie

W polskich dokumentach historycznych imię Zuzanna jest notowane od 1265 roku. To żeńskie miano przywędrowało do naszego kraju z terenów Bliskiego Wschodu. W języku hebrajskim oznacza ono "lilię". Historycy twierdzą, że w semicka "Szosan" pochodzi od staroegipskej "Seszen", czyli kwiatu lotosu. To najprawdopodobniej najstarsze używane imię żeńskie na świecie.

Imię to było najchętniej nadawanym przez Polaków w latach 2018 i 2019. W roku 2020 również zwyciężyło, ale pierwsze miejsce Zuzanna musiała podzielić z wywodzącym się ze starożytnego Rzymu imieniem Julia, które powstało jako przydomek związany z rodem Juliuszy. Wywodził się z niego m.in. słynny Gajusz Juliusz Cezar i pierwszy cesarz Rzymu - Oktawian August.

Te imiona otrzymało równo po 7351 dziewczynek. Drugie miejsce zajęła Zofia, wywodząca się od greckiego słowa "sophia", oznaczającego "mądrość". Takie imię mają 7073 dziewczynki. Podium zamyka hebrajska Hanna, czyli "wdzięk i łaska", którym nazwano 6658 dzieci.

W pierwszej dziesiątce żeńskich imion znalazły się również: Maja, Lena, Alicja, Oliwia, Laura i Maria. Tuż poza nią z kolei uplasowały się imiona takie jak Pola, Amelia, Emilia i Antonina.

Lider niepokonany od lat

Imię Antoni, podobnie jak Julia, wywodzi się z czasów starożytnego Rzymu. Powstało w odniesieniu do rodu Antoniuszów, którego najsłynniejszy przedstawiciel - Marek Antoniusz - był wiernym przyjacielem Juliusza Cezara i wodzem wojskowym oraz politykiem. Oznacza ono "doskonały, wybitny".

Od 2016 roku Antoni jest niezmiennie najpopularniejszym w Polsce imieniem nadawanym chłopcom. W tym roku otrzymało je 8368 dzieci. Antoni wyprzedził tym samym biblijnego Jana, przekazującego sobą, że "Jahwe jest łaskaw", który został nadany w 7658 przypadkach.

Trzecie miejsce zajął grecki Aleksander, czyli "obrońca ludzi" lub "mężczyzna odpierający atak". W pierwszej dziesiątce męskich imion znalazły się także imiona takie jak Jakub, Franciszek, Szymon, Filip, Mikołaj, Leon i Stanisław. W dalszej kolejności popularnością cieszyły się imiona takie jak Wojciech, Adam, Kacper i Tymon.

One należą do rzadkości

Jak podano w komunikacie, na portalu portalu umieszczono również informacje o tym, jaką popularnością cieszyły się poszczególne imiona w różnych województwach Polski.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej poinformował również o najrzadszych imionach nadawanych dzieciom w ubiegłym roku. W przypadku dziewczynek były to: Ramona, Konsuela i Eulalia. W przypadku chłopców natomiast: Joszko, Zbyszko czy Hipolit.

W komunikacie przypomniano, że wybór imienia dla dziecka odbywa się w zgodzie z prawem, jeśli imię to nie jest dla niego ośmieszające.

Imię powinno również wskazywać na płeć dziecka. W przypadku, kiedy wybrane przez rodziców imię nie spełnia tych wymagań, kierownik urzędu stanu cywilnego może odrzucić ich wybór.

