Ksiądz miał przeglądać wpisy na Facebooku. Powiedział, kogo może nie dopuścić do komunii

Ksiądz z parafii w Mławie miał przeglądać społecznościowe profile rodziców dzieci przystępujących do komunii. Poinformował o tym i zastrzegł, że tylko kilka osób powinien dopuścić do sakramentu. Płocka kuria przekazała, że zorganizuje spotkanie z rodzicami i wyjaśnia, że katecheza jest okazją do "dialogu z tymi, którzy, zwłaszcza w obecnej sytuacji społecznej w Polsce, myślą inaczej".