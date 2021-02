19-latek z Izraela trafił do szpitala z zapaleniem mięśnia sercowego. Choć objawy pojawiły się bezpośrednio po przyjęciu drugiej dawki szczepionki przeciw Covid-19, nie ma potwierdzenia, że stan zapalny był efektem ubocznym podania preparatu.

19-latek zgłosił się do kliniki Terem w Modi’in w niedzielę. Pięć dni wcześniej przyjął drugą dawkę szczepionki Pfizer/BionTech przeciwko Covid-19 – informuje "The Jerusalem Post".



Z jego relacji nastolatka wynikało, że od momentu podania preparatu odczuwał przyspieszone bicie serca, duszność oraz ból promieniujący do lewej ręki.



W klinice wykonano badania krwi, które potwierdziły zapalenie mięśnia sercowego. 19-latek został przeniesiony na oddział intensywnej terapii.

- Fakt, że objawy pojawiły się bezpośrednio po szczepieniu, nasuwa podejrzenie, że stan zapalny mogła wywołać reakcja immunologiczna - powiedział dr Abdulhadi Farojeh, dyrektor medyczny Terem.



Nie ma jednak stuprocentowego potwierdzenia, że stan zapalny to efekt uboczny szczepienia.

Zapalenie mięśnia sercowego po Covid-19



Według amerykańskiego National Institutes of Health zgłoszono do tej pory wiele przypadków zapalenia mięśnia sercowego związanego z przechorowaniem Covid-19. Nieleczone ZMS może prowadzić do arytmii serca, a także śmierci.



19-latek przed zdarzeniem nie miał żadnych schorzeń.

Jak podaje "The Jerusalem Post", według danych izraelskiego ministerstwa zdrowia większość zaszczepionych nie zgłasza lub zgłasza łagodne skutki uboczne po podaniu preparatu.



W poniedziałkowym raporcie poinformowano, że z 2 768 200 osób, które przyjęły pierwszą dawkę, zgłoszono 6 575 skutków ubocznych, a z 1 377 827 osób, które otrzymały drugą dawkę, niedogodności zgłosiły 3 592 osoby.



- Należy podkreślić, że większość objawów była łagodna i przemijająca - powiedział minister.

prz/grz/ "The Jerusalem Post"