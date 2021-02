Szef polskiej dyplomacji wzywa do uwolnienia Nawalnego

Szef polskiej dyplomacji zamieścił swój wpis w języku angielskim i rosyjskim we wtorek po decyzji sądu w Moskwie, które nakazał, by wyrok 3,5 roku więzienia w zawieszeniu, wydany wobec Nawalnego w 2014 r., został zamieniony na bezwzględne wykonanie kary, tj. pozbawienie wolności. Nawalny ma być osadzony w kolonii o zwykłym reżimie na 2 lata i 8 miesięcy (na poczet kary zaliczono około 10 miesięcy, jakie Nawalny spędził w areszcie domowym w 2014 r.).

Alexei @navalny has become a victim of political persecution that violates the basic principles of the rule of law. I call upon the Russian authorities to release Mr. Navalny and to cease the application of repressive measures against his supporters.#AlexeiNavalny