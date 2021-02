Oszukana na "tajwańskiego aktora". Zaciągnęła trzy pożyczki, by pomóc mężczyźnie

30-latka z powiatu hrubieszowskiego poznała na jednym z internetowych portali mężczyznę, który przedstawił się jako tajwański aktor, model i piosenkarz. Korespondowali ze sobą. Mężczyzna prawił jej komplementy, pisał, że mimo sławy, jaką się cieszy, czuje się samotny. Zdobył zaufanie kobiety i poprosił ją o pomoc w bezpiecznym przechowaniu kosztowności, które ma w USA.

Miała przechować dla niego paczkę ze złotem, biżuterią i nagrodami, do czasu aż on będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski i tę paczkę odebrać. Potem mieli razem wyjechać na Tajwan.

ZOBACZ: Oszustwo na "niesprzedane chryzantemy". Chciał wyłudzić ponad 700 tys. zł

Poprosił o sfinansowanie kosztów przesyłki, wydatki obiecał zwrócić. Kobieta uwierzyła w to. Wzięła trzy pożyczki w bankach i wpłacała na podane konto kolejne sumy pieniędzy. Po trzeciej wpłacie zorientowała się, że ma do czynienia z oszustem. Zgłosiła sprawę do prokuratury oraz na policję.

"30-latka straciła łącznie 160 tysięcy złotych. Policjanci wyjaśniają sprawę oszustwa i apelują po raz kolejny o ostrożność w kontaktach z przygodnie poznanymi osobami" – powiedziała aspirant sztabowy Edyta Krystkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

WIDEO - Odrzucenie spadku nic nie dało – mają spłacać dług po ojcu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ PAP