Mamy 2 503 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Nie żyje 42 kolejnych osób. Od początku epidemii zakaziło się 1 276 636 osób. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 37 222 osób.

Resort poinformował, że nowe przypadki pochodzą z woj. mazowieckiego (440), pomorskiego (243), kujawsko-pomorskiego (219), dolnośląskiego (202), małopolskiego (182), zachodniopomorskiego (182), wielkopolskiego (150), śląskiego (131), podkarpackiego (116), łódzkiego (113), lubuskiego (91), podlaskiego (82), warmińsko-mazurskiego (82), lubelskiego (69), świętokrzyskiego (63), opolskiego (44).

"94 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - wskazano.

Z powodu COVID-19 zmarło 9 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 33 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem: 1 515 889/37 222 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Ilu pacjentów pod respiratorami?

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 13 507 osób. 1385 pacjentów jest pod respiratorami – podało w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 29 155 łóżek i 2827 respiratorów.

Kwarantanną – jak przekazało ministerstwo – objętych jest 150 420 osób.

Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 1 276 636 zakażonych.

Pierwszy przypadek zakażenia SARS-CoV-2 u norek

Zarejestrowano pierwszy w Polsce przypadek zakażenia SARS-CoV-2 u norek - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wirus został zdiagnozowany na fermie w woj. pomorskim na terenie powiatu kartuskiego.

Zaznaczono, że Inspekcja Weterynaryjna równolegle rozpoczęła działania, których celem jest zabezpieczenia fermy. Wszczęto także "działania administracyjne mające na celu likwidację zwierząt", które - jak czytamy - stały się niebezpiecznym rezerwuarem i wektorem SARS-CoV-2 dla ludzi.

Obostrzenia przedłużone

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń do 14 lutego z trzema wyjątkami. Od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w galeriach handlowych; działać będą mogły instytucje kultury - muzea i galerie sztuki; przestają natomiast obowiązywać godziny dla seniora.

Centra i galerie handlowe będą musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym. W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązywać będą limity klientów: 1 osoba na 10 m kw. – w sklepach do 100 m kw. powierzchni oraz 1 osoba na 15 m kw. – w sklepach powyżej 100 m kw. powierzchni.

Od 1 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym będą mogły działać także galerie sztuki, muzea i biblioteki. Zamknięte dalej pozostaną m.in.: teatry, kina, domy kultury.

Z pozostałych ograniczeń i zasad bezpieczeństwa rząd wymienia: utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi; zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.

Obowiązuje też zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Świat walczy z wirusem



Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością oraz pacjenci, którym towarzyszą inne schorzenia.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła w do tak wysokiego poziomu, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca.

msl/ polsatnews.pl