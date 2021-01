Ostrzeżenia przed silnym mrozem. W nocy nawet -20 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł w niedzielę przed silny mrozem w południowych i wschodnich województwach; temperatura w nocy i nadchodzących dniach może spaść tam do -20 st. C. Wydano też ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w woj. pomorskim.

Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi mrozami dla województw: podkarpackiego świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego.

Alerty obejmują też części województw: podlaskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia te obowiązują od niedzielnego wieczora do wtorku rano. Temperatura w tych regionach może spaść do - 20 st. C.

Śnieg i mróz

Meteorolodzy ostrzegli też przed silnymi mrozami w części Mazowieckiego i Lubelskim, które będą utrzymywać się w nocy z poniedziałku na wtorek. Temperatura minimalna wyniesie wtedy - 15 st. C.

IMGW ostrzega też przed intensywnymi opadami śniegu. W kilkunastu północnych powiatach woj. pomorskiego do wtorkowego poranka prognozuje się wystąpienie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 15 cm.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

laf/ PAP