Rosja. Urząd ostrzega media społecznościowe ws. protestów

Rosyjski państwowy regulator mediów i internetu, urząd Roskomnadzor, wezwał przedstawicieli portali społecznościowych: TikToka, Facebooka, VKontakte i komunikatora Telegram w związku z wezwaniami do demonstracji i ostrzegł przed możliwością nałożenia grzywny.

Urząd podał, że skierował do przedstawicieli serwisów "listy z żądaniem, by stawili się w celu wyjaśnienia odpowiedzialności tych platform za brak usunięcia wezwań do udziału w zgromadzeniach masowych niezgodnych z prawem". Komunikat w tej sprawie Roskomnadzor opublikował w piątek wieczorem.

Regulator przypomniał, że naruszenie przepisów mówiących o "ograniczeniu dostępu do zabronionych informacji" jest karane grzywną. Prawo pozwala także na zablokowanie zakazanych treści, jeśli same serwisy nie spełnią żądania ich usunięcia.

Najwyższa kara grzywny, o jakiej wspomniał Roskomnadzor w komunikacie to jedna dziesiąta sumy rocznego zysku.

Wezwania do usunięcia

Kilka dni przed demonstracjami w obronie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, które odbyły się w Rosji 23 stycznia, Roskomnadzor zażądał od portali społecznościowych, by usunęły wezwania do udziału w tych akcjach kierowane do nastolatków. Następnie urząd uznał, że podobne apele ukazywały się także na Instagramie, Facebooku, Twitterze i kanale YouTube.

Najpierw regulator ogłosił, że zgodnie z żądaniem serwisy te usuwają wezwania do demonstracji. Później jednak ostrzegł, że pociągnie je do odpowiedzialności "za angażowanie nastolatków w działania sprzeczne z prawem", ponieważ nie wszystkie apele zostały usunięte. Serwisy nie usunęły 170 takich wezwań i ukarane zostaną grzywną - zapowiedział urząd.

W najbliższą niedzielę, 31 stycznia zwolennicy Nawalnego mają zamiar przeprowadzić kolejne demonstracje z żądaniami uwolnienia opozycjonisty z aresztu śledczego. Zapowiedzieli te protesty w ponad 60 miastach Rosji.

