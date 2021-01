Po kąpieli nie wyszedł z łazienki. Nie żyje 16-latek

Policjanci zostali skierowani do jednego z mieszkań w bloku w Kraśniku, gdzie trwała akcja ratownicza nastolatka. 16-latek późnym wieczorem brał kąpiel. W nocy jeden z domowników zauważył, że nadal jest w łazience. Po wejściu do środka, zobaczył go nieprzytomnego.

Wezwano straż pożarną i pogotowie. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej życia chłopaka nie udało się uratować. - Jak wynika ze wstępnych ustaleń, prawdopodobnie przyczyną śmierci było podtrucie tlenkiem węgla ulatniającym się ze znajdującego się w łazience piecyka gazowego - podał w komunikacie młodszy aspirant Paweł Cieliczko z policji w Kraśniku.

Prokurator oraz policyjni śledczy przeprowadzili oględziny w mieszkaniu. Trwają czynności mające na celu ustalenie wszelkich okoliczności śmierci nastolatka.

